Tallon Griekspoor bereikt derde ronde Indian Wells en treft nu Carlos Alcaraz

Alcaraz, vorig jaar winnaar van de US Open, plaatste zich voor de derde ronde met een zege op de Australiër Thanasi Kokkinakis: 6-3 6-3. Griekspoor had eerder al de Argentijn Guido Pella in twee sets verslagen: 7-6 (3) 7-6 (4). Dat betekende zijn eerste overwinning in het hoofdschema van een masterstoernooi.

Griekspoor en Alcaraz behoren tot de 32 geplaatste spelers in Indian Wells, die allemaal begonnen met een ‘bye’ en pas in de tweede ronde instroomden. Alcaraz ontbrak begin dit jaar op de Australian Open vanwege blessureleed. De 19-jarige Spanjaard keerde vorige maand terug op de ATP Tour en won bij zijn rentree direct het toernooi van Buenos Aires. Alcaraz bereikte vervolgens ook de finale in Rio de Janeiro.

De Spanjaard kan terugkeren aan kop van de wereldranglijst als hij de masters van Indian Wells op zijn naam schrijft. In dat geval lost hij Novak Djokovic, die ontbreekt omdat hij weigert zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, af als nummer 1. Vorig jaar haalde Alcaraz de halve finales in Indian Wells.

Wimbledon

Griekspoor en Alcaraz stonden vorig seizoen voor het eerst tegenover elkaar, in de tweede ronde van Wimbledon. De Spaanse tiener won toen in drie sets van de Nederlander.

Griekspoor won begin dit jaar in India zijn eerste ATP-titel en bereikte vervolgens de derde ronde van de Australian Open en de halve finales op het ABN AMRO Open in Rotterdam. De afgelopen weken werd hij in Doha en Dubai uitgeschakeld in de tweede ronde door respectievelijk Andrej Roeblev en Djokovic, twee spelers uit de mondiale top 10. Griekspoor gaat nu tegen Alcaraz een nieuwe poging doen om voor het eerst een speler uit de top 10 te verslaan.