Tallon Griekspoor bekroont droomweek met titel in Rosmalen: ‘Dit was de allermooiste week van mijn leven’

met videoTallon Griekspoor heeft de Libéma Open in Rosmalen op zijn naam geschreven. De Nederlander versloeg Jordan Thompson in de finale en werd de opvolger van landgenoot Tim van Rijthoven, die de editie vorig jaar won. Het is de tweede ATP-titel in de carrière van Griekspoor: 6-7 (4-7), 7-6 (7-3) 6-3.

,,Ik wil het publiek bedanken’’, zei de zichtbaar geëmotioneerde Griekspoor na afloop op de baan. ,,In een finale is het altijd moeilijk om je beste tennis te spelen. Ik was zo gespannen voor deze partij, ik wilde zo graag winnen. Het was belangrijk om me te focussen op mijn eigen spel, want hij (Thompson, red.) speelde heel erg goed. Ik heb hier geen woorden voor. Dit was de allermooiste week van mijn leven.’’

,,Ik heb niet snel weinig woorden, maar dit is ongelofelijk mooi’’, vervolgde hij voor de camera van Ziggo Sport. ,,Ik wist niet eens dat ik het kon op gras. Ik was zo ongelofelijk zenuwachtig, kreeg mijn benen niet op gang. Ik heb geen moment echt lekker in de wedstrijd gezeten voor mijn gevoel.

Bekijk hier het beslissende punt:

Griekspoor, de huidige nummer 38 van de wereld, zette met zijn knappe zege de kroon op een sublieme week in Rosmalen. De Nederlander versloeg Mikael Ymer, Alexei Popyrin, Alex de Minaur en Emil Ruusuvuori in zijn route naar de finale in eigen land. De Nederlander won eerder dit jaar het Maharashtra Open in India. Dat was zijn eerste ATP-titel ooit.

Griekspoor werd in de eerste game van de eerste set meteen gebroken, maar herpakte zich knap. De Nederlander plaatste meteen een break terug. Mede daardoor ging het in de eerste set lange tijd gelijk op. Uiteindelijk was het echter Thompson, de nummer 103 van de wereld, die de eerste set na een tiebreak naar zich toe trok.

Knap herpakt

Thompson leek in de tweede set op weg naar de zege, maar Griekspoor herpakte zich knap. De Nederlander dwong een tweede tiebreak af, waarin hij heerste. Griekspoor kreeg vier setpoints en had er slechts twee nodig om de stand in sets gelijk te brengen. Met 7-3 in de tiebreak verzekerde Griekspoor zich van een beslissende derde set.

Daarin was Griekspoor uiteindelijk de baas. De Nederlander brak zijn Australische tegenstander op 3-2 en behield vervolgens zijn servicegames, waardoor de titel in Rosmalen een feit werd. In de beslissende servicegame zette Griekspoor met een love game de ultieme kroon op de perfecte week die hij beleefde. Griekspoor werd daarmee de eerste Nederlandse speler in het mannentennis die twee ATP-titels won sinds Sjeng Schalken in 2003.

Griekspoor werd tevens de achtste Nederlandse mannelijke tennisser die minimaal twee ATP-titels heeft veroverd. Hij volgde met zijn tweede titel het voorbeeld van Tom Okker, Richard Krajicek, Jan Siemerink, Jacco Eltingh, Sjeng Schalken, Martin Verkerk en Robin Haase.

Griekspoor in top 30 Tallon Griekspoor maakt vanaf maandag voor het eerst deel uit van de mondiale top 30. De beste tennisser van Nederland stijgt na het veroveren van de titel in Rosmalen naar de 29e plaats van de wereldranglijst. De hoogste ranking van de 26 jaar oude Griekspoor was 34. Die plek bezette hij in april van dit jaar. Begin dit jaar schreef Griekspoor het ATP-toernooi van Pune op zijn naam en op het ABN AMRO Open in Rotterdam was hij halvefinalist. Door het betreden van de top 30 maakt Griekspoor een goede kans op een beschermde status op Wimbledon. De beste 32 spelers ontlopen elkaar in de eerste twee rondes op een grandslamtoernooi. Wimbledon begint op maandag 3 juli.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Speelschema en uitslagen

• Bekijk hier alle uitslagen bij de mannen en vrouwen van Roland Garros 2023.

Bekijk hieronder onze tennisvideo's