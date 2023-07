Talenten van Engeland en Spanje naar EK-finale, Oekraïne en Israël wel mee naar Olympische Spelen

Jong Engeland en Jong Spanje nemen het zaterdagavond (18.00 uur) in Batumi tegen elkaar op in de finale van het Europees kampioenschap. Jong Spanje versloeg woensdagavond in de halve finale in Boekarest in Roemenië Jong Oekraïne met 5-1. Jong Engeland was in de andere halve eindstrijd in Batumi in Georgië met 3-0 te sterk voor de leeftijdsgenoten van Israël.

Oekraïne had zich zondagavond door de fraaie 3-1 overwinning op de Franse leeftijdsgenoten in de kwartfinales al wel had geplaatst voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Israël gaat ook naar de Olympische Spelen, waarbij er naast het Parc des Princes in Parijs nog zes andere speelsteden zijn door heel Frankrijk. Engeland zal daar niet van de partij zijn, omdat alleen het overkoepelende Groot-Brittannië uitkomt op de Spelen.

De talenten van Spanje kwamen vanavond nog wel op achterstand tegen Oekraïne. Na goed terugleggen van Chelsea-aanvaller Mykhaylo Mudryk schoot Artem Bondarenko de 1-0 binnen.



Enkele minuten later bracht Abel Ruiz Spanje op gelijke hoogte. De 23-jarige spits van Sporting Braga kapte zijn tegenstander uit en schoot raak. Spanje ging met voorsprong de rust in. Oihan Sancet zorgde kort daarop met een laag schot voor de tweede Spaanse treffer.

In de tweede helft liep vijfvoudig Europees kampioen Spanje verder uit. Antonio Blanco zorgde met een goed geplaatst schot na een interceptie voor de 3-1. Invaller Aimar Oroz was nog trefzeker en Sergio Gómez bepaalde de eindstand met een schot in de linkerhoek.

Morgan Gibbs-White zette Engeland, dat voor het eerst sinds 2009 weer in de finale staat, kort voor rust op voorsprong. Daarmee maakte de middenvelder van Nottingham Forest zijn gemiste strafschop in de zeventiende minuut goed. Halverwege de tweede helft verdubbelde Manchester City-talent Cole Palmer de voorsprong. De treffer leek te worden afgekeurd, maar na het bekijken van de beelden bleek van buitenspel toch geen sprake.

Chelsea-aanvaller Noni Madueke zat op de reservebank bij Engeland, dat het zaterdag in de finale opneemt tegen Jong Spanje of Jong Oekraïne. De oud-PSV’er verving in de slotfase Gibbs-White. Cameron Archer, een andere invaller, zorgde in de 90ste minuut voor de 3-0.

Jong Engeland won het EK twee keer, in 1982 en 1984, toen Spanje werd geklopt. In 2009 was Jong Duitsland in de eindstrijd te sterk. Spanje won vijf keer, waarmee het samen met Italië recordwinnaar is. De laatste keer in 2019 toen Duitsland werd verslagen. In 2021 strandde Spanje net als Nederland in de halve finale.

