Takelwagen op baan wekt woede, ook bij vader overleden Jules Bianchi: ‘Dit kan toch niet?’

Gasly startte vanuit de pitstraat, omdat diverse onderdelen waren vervangen aan zijn auto. Tijdens de openingsronde vloog een losgereden stuk van een reclamebord op de neus van zijn AlphaTauri, waardoor het toch al lastige zicht nog beperkter werd voor Gasly. Hij moest al vroeg een pitstop maken voor een nieuwe voorvleugel.

De Fransman ontplofte vervolgens nadat hij een takelwagen met zwaailichten op de baan had gespot, kort nadat hij de pit had verlaten. De wagen kwam op de baan toen er nog auto's op de baan waren die de safety car niet hadden ingehaald. ,,Wat gebeurt hier! Ongelooflijk, dit kan toch niet? Zijn ze vergeten wat er hier gebeurd is?,” zei Gasly.

De woede van Gasly, die duidelijk overstuur was, was begrijpelijk. Het moment met de takelwagen bracht trieste herinneringen bij hem boven. In 2014 crashte zijn landgenoot Jules Bianchi op exact hetzelfde circuit na een botsing met een takelwagen. Bianchi overleed in 2015, na maanden in coma te hebben gelegen, in zijn geboorteplaats Nice. De vader van Bianchi reageerde op Instagram ook op incident. ‘Is er geen respect voor de coureurs?’

Volledig scherm Pierre Gasly met het reclamebord op zijn auto. © REUTERS

Het noodlottige ongeluk leidde tot aanscherping van de veiligheidsregels van de internationale autosportfederatie FIA. De wedstrijdleiding in Suzuka gaf na de woedende reactie van Gasly aan het incident met de tractor na de race te gaan onderzoeken.

De FIA reageerde snel op de woeste Gasly en was zich van geen kwaad bewust. ,,De safety car was ingezet en de race geneutraliseerd. Auto 10 (die van Gasly, red), die schade had opgelopen en achter de safety car een pitstop had gemaakt, reed met hoge snelheid om het veld in te halen. Omdat de omstandigheden verslechterden, werd de rode vlag getoond voordat auto 10 de locatie van het incident passeerde waar hij de vorige ronde was beschadigd.”

Online was er desondanks veel te doen rondom het optreden van de FIA. Want moet je in zulke omstandigheden wel een kraan de baan op sturen, als nog niet het hele veld gepasseerd is? McLaren-coureur Lando Norris sprak ook zijn ongeloof uit. ,,Hoe heeft dit kunnen gebeuren? In deze situatie heeft jaren geleden iemand zijn leven verloren. Wij zetten alles op het spel, al helemaal in deze condities. We willen racen, maar dit is onacceptabel.”

