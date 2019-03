Takagi verstevigt positie in klassement na zege op 1500 meter

Carlijn Achtereekte werd vijfde. De olympische kampioen van Pyeongchang noteerde met 1.53,93 (was 1.55,76) een dik persoonlijk record. Antoinette de Jong eindigde als zesde in 1.53,96. In het klassement staan De Jong en Achtereekte na drie afstanden op plek drie en vijf. Wüst schoof wat op door haar tweede plaats op de 1500 meter naar plaats vier. Takagi verstevigde met haar zege de koppositie. In het klassement na drie afstanden heeft ze een voorsprong van bijna 15 seconden op Martina Sablikova opgebouwd voor de afsluitende 5000 meter. De viervoudig kampioene uit Tsjechië reed op de 1500 meter de vierde tijd (1.53,70). Antoinette de Jong moest op de 1500 meter genoegen nemen met de zesde tijd (1.53,96). Daarmee bleef de Europees allroundkampioene derde in het klassement, op 16,08 van Takagi. Wüst stagneerde op de vierde plaats in de tussenstand. Ze moet op de laatste afstand 16,45 goedmaken op Takagi. Carlijn Achtereekte reed met 1.53,93 een dik persoonlijk record. Ze eindigde daarmee op de vijfde plaats van de 1500 meter. In het algemeen klassement bleef ze vijfde, op 24,03 seconden van Takagi.

Wüst, die nog mag hopen op WK-brons, was niet tevreden over haar prestatie op de Olympic Oval. ,,Het was een solide rit, maar ik had graag nog wat meer laten zien’', zei de zesvoudige kampioene bij de NOS. ,,De snelheid kwam echter niet makkelijk. Ik moest er te hard voor werken. Ik voel me nu extreem misselijk. Het lijkt erop dat al je bloed uit je benen en uit je lijf trekt en in je maag gaat zitten. Ik ga nu even ergens een matje opzoeken om bij te komen.”



Volgens Johan de Wit, de succesvolle bondscoach van Japan, kan het op de 5000 meter nog heel spannend worden tussen Takagi en Sablikova, ondanks de royale marge tussen de twee rivalen. De Tsjechische stayer verbeterde zaterdag het wereldrecord op de 3000 meter. ,,Sablikova is geweldig is vorm. Ze kan ook een fantastische tijd op de vijf kilometer neerzetten. Van Miho weten we dat niet. Ze heeft deze afstand nog niet zo vaak gereden’', liet De Wit weten.