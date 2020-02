Takagi razendsnel naar winst op 1500 meter, Wüst derde

Het is de negende World Cup-zege voor Takagi in haar carrière op de 1500 meter. Antoinette de Jong schaatste naar de zevende tijd (1.53,67) , Melissa Wijfje, die in de laatste rit in actie kwam, werd achtste (1.53,70) en Joy Beune belandde op de twaalfde plek (1.54,78).

Reactie Wüst

Wüst beaamde bij de NOS dat het verschil met Takagi, die vorig jaar een wereldrecord reed in Salt Lake City (1.49,83), groot was. ,,Maar in een week kan er nog veel gebeuren”, doelde de vijfvoudig olympisch kampioene op de WK afstanden die donderdag in Utah beginnen. ,,Ik ken mezelf een beetje. Ik weet hoe ik naar grote momenten kan toegroeien. De WK zorgen voor een heel ander spanningsveld. Ik weet hoe ik daarmee moet omgaan en het is afwachten hoe Takagi dat doet.”



Wüst wil bij de WK afstanden op de snelste baan ter wereld dolgraag het wereldrecord van Takagi verbeteren. Ze reed in Calgary in elk geval de tweede tijd uit haar loopbaan, na haar persoonlijke record vorig jaar in Salt Lake City (1.50,70). ,,De topsnelheid kwam vandaag nog niet makkelijk. Dit had ik echter nodig om er op een hooglandbaan even doorheen te komen. De komende week ga ik lekker uitrusten en dan zullen we bij de WK wel zien wie er echt het beste is.”