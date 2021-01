Tahith Chong (21) wordt vijfde Nederlander bij Club Brugge

De 21-jarige Tahith Chong komt over van Manchester United, dat hem in de zomer van 2016 oppikte uit de jeugdopleiding van Feyenoord. De Engelse recordkampioen verhuurde Chong afgelopen zomer aan Werder Bremen, maar bij de club uit de Bundesliga speelde de linksbenige vleugelaanvaller dit seizoen pas 380 minuten verdeeld over dertien competitieduels. In de laatste vier wedstrijden kwam Chong niet meer van de bank bij Werder Bremen, de nummer elf van de Bundesliga. Werder Bremen speelde vanmiddag nog met 1-1 gelijk tegen Schalke 04, waar Klaas-Jan Huntelaar zijn eerste minuten maakte als invaller.



Ook de ervaren middenvelder Nabil Dirar, 34 jaar en 41-voudig international van Marokko, sluit aan bij de ploeg van trainer Philippe Clement. Dirar speelde van 2008 tot 2012 al bij Club Brugge. Daarna speelde hij vijf jaar bij AS Monaco en sinds de zomer van 2017 voor Fenerbahçe.

Derde Nederlandse aanwinst deze maand

Aanvoerder Ruud Vormer (al sinds 2014 bij Club Brugge) en uitblinker Noa Lang (9 goals en 7 assists in 23 duels) waren in de eerste seizoenshelft nog de enige twee Nederlands bij Brugge. Eerder deze maand keerde Stefano Denswil al terug in het Jan Breydel Stadion, na anderhalf jaar bij Bologna. Bas Dost kwam op 4 januari over van Eintracht Frankfurt. Met vier goals en een assist in zijn eerste vijf wedstrijden kende de kopsterke spits een droomstart in België.

Club Brugge is bezig aan een uitstekend seizoen in de Jupiler Pro League met 54 punten na 24 wedstrijden. De voorsprong op achtervolgers Royal Antwerp FC en Racing Genk, die allebei al een wedstrijd meer hebben gespeeld, is al elf punten. Club Brugge speelt morgenmiddag (13.30 uur) thuis tegen nummer vier Standard Luik, dat al zestien punten minder heeft. Club Brugge werd vorig seizoen ook kampioen, al werd ook in België de competitie niet afgerond.

In de zestiende finales van de Europa League neemt Club Brugge het binnenkort op tegen Dinamo Kiev. De heenwedstrijd op donderdag 18 februari is in Oekraïne, een week later volgt de return in Brugge.

Volledig scherm Van links naar rechts: Stefano Denswil, Ruud Vormer, Bas Dost en Noa Lang. © BSR Agency