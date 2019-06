Tagliafico kijkt bij Copa-kraker uit naar weerzien met Neres

Tagliafico was te spreken over de zege in de kwartfinale tegen Venezuela in Maracanã. ,,Ik ben blij, erg blij”, zei de back, die nog geen minuut miste van de Copa América. ,,We hebben de halve finale bereikt en ook al kunnen we nog veel verbeteren, we zijn tevreden met de volgende stap.”

Quote Het was een geweldig jaar. De halve finale van aankomende dinsdag tegen gastland Brazilë brengt Tagliafico in gedachten terug naar zijn debuut voor Argentinië, op 9 juni 2017 tegen dezelfde tegenstander. ,,Dat was een mooi moment voor mij. En we wonnen met 1-0. Ik hoop dat de volgende wedstrijd ook zo’n uitslag krijgt.”





Mogelijk komt Tagliafico tegenover mede-Ajacied David Neres te staan, al verloor de Braziliaanse aanvaller zijn basisplek na twee wedstrijden aan Everton. ,,Ik hoop dat we elkaar kunnen zien op het veld”, vertelde Tagliafico. ,,Het zou leuk zijn om hem te ervaren als tegenstander in plaats van een ploeggenoot. Dat is nog nooit gebeurd. Misschien krijgen we de kans.”

Tagliafico tekende in mei een nieuw contract bij Ajax en zal volgend seizoen dus in Amsterdam te zien zijn. ,,Eigenlijk is het hetzelfde contract, niets nieuws, er is alleen een jaar bijgekomen. Misschien kunnen we het jaar daarna kijken naar een vertrek, als de club wil en we beiden profiteren. Voor nu is het idee om een jaar langer te blijven.”

Volledig scherm Jhon Murillo (links) komt namens Venezuela niet aan de bal bij Nicolás Tagliafico. © BSR Agency