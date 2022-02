Tadic weet dat Ajax beter kan: ‘We hadden brutaler en creatiever moeten zijn’

VideoAjax-trainer Erik ten Hag hield een dubbel gevoel over aan het 2-2 gelijkspel bij Benfica. Ajax kwam twee keer op voorsprong in Lissabon, maar mocht uiteindelijk ook blij zijn dat het nog gelijk bleef na een stormloop van de thuisploeg in de tweede helft.

,,Het gevoel is een beetje dubbel. We hebben twee keer de voorsprong in handen, maar we geven de goals heel makkelijk weg. We waren niet zo goed aan de bal vandaag, dat kunnen we echt veel beter. We creëren vijf 100 procent kansen, de kansen werden geweldig uitgespeeld, maar die moet je dan wel maken. Uiteindelijk weet je dat je op Europees niveau niet tien kansen krijgt. We hebben er vijf gecreëerd, daar moet je dan meer uit halen. Die tweede goal mag niet terwijl je 2-1 voor staat. Dat mag ons niet overkomen.”

Ten Hag is vol vertrouwen voor de return in de Johan Cruijff Arena op dinsdag 15 maart. ,,We hebben laten zien dat we kansen kunnen creëren, maar in de omschakeling zijn ze gevaarlijk. Dat moeten we beter doen en daar gaan we iets voor verzinnen.”

Ajax-captain Dusan Tadic, maker van de 0-1 in Lissabon, weet ook dat er nog niets beslist is. ,,We winnen niet, dus dan ben je niet blij. Maar het is Europees voetbal, dus er zijn twee duels. 2-2 is geen slecht resultaat, we hebben alle kans in eigen huis over drie weken. We hadden in de tweede helft brutaler en creatiever moeten zijn. Met onze kwaliteiten moeten wij meer laten zien. Wij weten dat het altijd moeilijk is tegen Portugese clubs. Volgende keer hebben wij onze Johan Cruijff Arena vol en dan moeten wij winnen, daar heb ik vertrouwen in. We maken twee goede goals in de eerste helft, dat goede gevoel moeten we meenemen naar huis.”

Sébastien Haller maakte de 1-1 (eigen goal) en 1-2 (zijn elfde Champions League-treffer), dus ook de Ivoriaanse spits hield dubbele gevoelens over aan de heenwedstrijd. ,,Ja, ik baal ten opzichte van mijn teamgenoten dat ik op die verkeerde plek stond bij de eigen goal, maar ik ben blij dat ik het snel kon goedmaken. Hoe ik onze kansen inschat dat we doorgaan naar de kwartfinales? Haha, ik ben een voetballer, geen wiskundige", zei Haller, die zich niet in de val liet lokken.

Volledig scherm © ANP