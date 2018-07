Tadic waarschijnlijk geen basisspeler tegen Sturm Graz: 'Ben nu op 50 procent'

,,Ik had dat nodig. Ik was moe en leeg na een seizoen zonder winterstop en een WK. Ik ben nu 50 procent, maar zal er staan als de coach mij nodig heeft."



De kans op voetballen in de Champions League was voor Tadic een belangrijke reden om Southampton en de Premier League te verlaten voor Ajax. ,,Ik heb alleen nog maar in de Europa League gespeeld. Champions League spelen, kampioen worden en jonge spelers beter maken. Dat zijn hier mijn doelen", vertelt de aanvaller die in het verleden uitkwam voor FC Twente en FC Groningen.