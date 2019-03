Tadic: Voor deze avonden ben ik naar Ajax gekomen

,,Zidane was altijd mijn favoriete speler, alles wat hij deed was speciaal. Ik heb waarschijnlijk te veel naar video's van hem gekeken'', zei Tadic met een brede grijns in de catacomben van Estadio Santiago Bernabéu.

Met twee assists en een doelpunt greep Tadic de hoofdrol in het stadion waar al zoveel sterren schitterden, onder wie ook Zidane. ,,We speelden tegen de beste club ter wereld. Dan is het heel speciaal om op zo'n manier daarvan te winnen'', zei de Serviër. ,,Ik ben heel trots. Op al onze fans, op onze spelers, op onze trainersstaf, op onze directeuren. Ik denk dat we heel veel mensen blij hebben gemaakt. Voor zulke avonden ben ik naar Ajax gekomen. We laten geweldige dingen zien als iedereen in dienst van het team speelt. We moeten gewoon hetzelfde blijven doen.''