Tadic over Ziyech: ‘We hebben een goede connectie’

Veel zal vanavond afhangen van de creativiteit in het elftal van trainer Erik ten Hag. Onder meer van Hakim Ziyech en Dusan Tadic dus. Tadic voetbalt inmiddels met nummer tien, het cijfer dat altijd bij Ziyech hoorde. Dat was de Serviër beloofd tijdens de onderhandelingen. Ziyech was gepikeerd. Maar zijn verongelijktheid was toch echt richting de clubleiding gericht, niet richting Tadic.



Tadic zegt op zijn beurt blij te zijn dat Ziyech (met rugnummer 22) nog bij Ajax voetbalt. ,,Hij is een goede jongen. We hebben een goede connectie. In het veld, maar ook daar buiten.’’ De twee kunnen elkaar inderdaad prima vinden binnen de lijnen. ‘Rasvoetballers’ hebben snel een klik, zei Ten Hag eerder al. Tadic: ,,Ik hoop dat Hakim dit seizoen bij Ajax blijft.’’