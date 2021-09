Tadic en Ten Hag kritisch op Ajax: ‘Dat had het voor ons makkelijker gemaakt’

,,In de tweede helft hebben we onze voorsprong geconsolideerd”, zei Ten Hag tegen Ziggo Sport. ,,Dat is niet raar als je met 2-0 voorstaat in een wedstrijd in de Champions League. Maar als onze centrale verdedigers wel door waren geschoven dan hadden we aanvallend meer kunnen doen.”

,,Maar ook in de tweede helft kregen nog twee goede kansen”, zei Ten Hag. ,,Kansen verzilveren, dat is en blijft een dingetje bij ons. We missen te veel mogelijkheden. Mensen vragen wel eens of dit Ajax nog beter kan. Maar het moet echt beter. Dortmund is onze volgende tegenstander in de poule. Dat lijkt me onze sterkste tegenstander. Dan zullen we echt beter met de kansen moeten omgaan. Op het hoogste niveau kunnen we ons op die manier verbeteren. Als dat lukt, dan komen we dicht bij ons grote verlangen. En dat is overwinteren in de Champions League.”

Toch was er volgens de aanvoerder ook ruimte voor verbetering. ,,In de eerste helft hadden we een paar goede kansen en moeten we op een 3-0 voorsprong komen’’, zegt hij in gesprek met RTL 7. ,,Dat had het voor ons een stuk makkelijker gemaakt. Maar we hebben opnieuw de nul gehouden en een overwinning geboekt. Daar ben ik blij mee. Het is heerlijk om voor deze club en deze fans te spelen. We hebben deze situatie gemist.’’

Tadic deed zelf ook mee aan het missen van grote kansen. Voor rust miste de Serviër zelfs voor open doel. ,,Ongelofelijk...’’, blikte de linkspoot terug. ,,Ik heb geen idee wat er gebeurde, maar ik had in ieder geval moeten scoren. Gelukkig hebben we gewonnen.’’

