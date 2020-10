Tadic en Bozeník blijven dromen van EK, misser Zahavi komt Israël duur te staan

In Divisie C waren het Servië, Noorwegen, Schotland en Israël die in de play-offs streden om één EK-ticket. Bij zowel Servië - Noorwegen als Schotland - Israël moest er een verlenging aan te pas komen. Het Servië van Tadic dacht met een goal in de 82ste minuut van Sergej Milinkovic-Savic het duel in Noorwegen te beslissen, maar twee minuten voor tijd was het toch nog Mathias Normann die de EK-droom van de Noren in leven hield.



Bij Noorwegen keken AZ-spelers Fredrik Midtsjø en Jonas Svensson vanaf de bank toe. Zij zagen hoe hun landgenoten in de verlenging alsnog aan het kortste eind trokken door opnieuw een goal van Milinkovic-Savic, die de bal op prachtige wijze in het doel stiftte. Dit keer op aangeven van Tadic.



Ook Borussia Dortmund-ster Haaland en voormalig FC Groningen-spits Alexander Sørloth (die deze zomer een transfer naar RB Leipzig maakte) kregen het niet voor elkaar de Servische verdediging te kloppen. En dus zien we Haaland in elk geval niet terug op het EK in 2021.