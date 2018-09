Tadic benut én mist van elf meter

Uitstekend debuut Postelmans bij Twins

7 september Donderdag werd het play-off-duel in Bussum tussen HCAW en De Glaskoning Twins afgelast. En ook vrijdag haalde het duel het einde niet. Bij een 1-1 stand maakte een hoosbui het onmogelijk om de laatste halve inning uit te spelen. In de reguliere competitie zou deze 1-1 stand blijven staan. Maar in de play-offs moet er een winnaar komen en dus begint men zaterdag, wederom in Bussum, voorafgaande aan de tweede wedstrijd aan het restant.