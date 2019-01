Syrië van Heracles-middenvelder Osman ontslaat bondscoach tijdens Azië Cup

Bertens: ‘Het was een mooi gevecht’

7:49 Misschien gaat Kiki Bertens later vandaag nog even haar eigen partij tegen Ashley Barty terugkijken. Om de bevestiging te krijgen dat het inderdaad een goede halve finale was in Sydney. En daarmee de overheersende teleurstelling snel weg te spelen. Want: de Australian Open komen eraan. ,,Ik moet door. Al is dat makkelijk gezegd natuurlijk.”