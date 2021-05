Sympathiek: Dortmund-keeper laat penalty geblesseerd afzwaaiende Bender lopen

Verstappen mag nog hopen op eerste startplek: ‘Maar dat voelt niet hetzelfde’

22 mei Max Verstappen start morgenmiddag vanaf P2 aan de Grand Prix van Monaco. Een goede uitgangspositie voor de race, maar de Limburger was toch ook wel teleurgesteld over hoe de kwalificatie eindigde. ,,Het was honderd procent zeker mogelijk om voor pole position te vechten.”