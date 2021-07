Sydney van Hooijdonk scoort bij debuut voor Bologna

Met een intikker uit de rebound maakte Van Hooijdonk, die in de basis mocht begonnen bij de eerste oefenwedstrijd van zijn nieuwe club, kort voor rust de 0-5. Van Hooijdonk mocht van zijn coach Sinisa Mihajlovic ook aan de tweede helft beginnen.



Van Hooijdonk tekende op 3 juli een vierjarig contract bij Bologna, dat vorig seizoen twaalfde werd in de Serie A. Hij is de vierde Nederlander bij de club uit Emilia-Romagna, na verdediger Stefano Denswil, linksback Mitchell Dijks en middenvelder Jerdy Schouten. Bologna is sinds afgelopen donderdag op trainingskamp in Pinzolo, in het noorden van Italië. Bologna begint op 22 augustus aan de Serie A met de thuiswedstrijd tegen het gepromoveerde Salernitana, een week later volgt een bezoek aan Atalanta in Bergamo.