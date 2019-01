Sydney gastheer eerste ATP Cup

De ATP Cup is eigenlijk een voortzetting van de World Team Cup, dat in kleinere vorm tussen 1978 en 2012 werd afgewerkt in de Duitse stad Düsseldorf. Het toernooi wordt vanaf 2020 een belangrijke schakel in de voorbereiding op de Australian Open en zal de speelkalender in de eerste weken van januari flink in de war gooien. De populaire Hopman Cup in Perth, het officieuze WK voor gemengde teams, moet vrezen voor zijn voortbestaan.



Sydney, waar het centercourt wordt voorzien van een dak, wordt de locatie voor de knock-outfase en de finale. In Brisbane worden groepswedstrijden gespeeld, alsook in waarschijnlijk Adelaide en Perth. Aan de ATP Cup doen 24 teams mee.