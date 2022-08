Swingend FC Twente plaatst zich overtuigend voor play-offs tegen Fiorentina

Conference LeagueFC Twente heeft zich overtuigend geplaatst voor de play-offs om een plek in de Conference League, waarin Fiorentina de komende twee donderdagen de tegenstander is. De ploeg van Ron Jans won vanavond in De Grolsch Veste in Enschede met 4-1 van FK Cukaricki, dat afgelopen seizoen derde werd in de Servische competitie. Twente won vorige week in Belgrado al met 1-3.

FK Cukaricki begon vanavond nog uitstekend en kreeg drie goede kansen in het eerste kwartier. De 0-1 van Luka Adzic, die met zowel FC Emmen als PEC Zwolle degradeerde uit de eredivisie, was dan ook niet onverdiend. Na een kwartier was FC Twente eindelijk wakker en dat resulteerde in veel grote kansen in de eerste helft.



Aanvoerder Robin Pröpper tikte bij de tweede paal een met geluk verlengde vrije trap van Gijs Smal binnen. Michel Vlap liet daarna een goede kopkans onbenut door een hoek uit te zoeken, maar in de 34ste minuut besloot hij de bal gewoon rechtdoor te koppen en dat pakte beter uit: 2-1. Bij beide voorzetten vanaf rechts maakte spits Ricky van Wolfswinkel een uitstekende loopactie naar de eerste paal, waardoor Vlap alle ruimte had om te koppen.

In de tweede helft gebeurde er niet veel meer en was Cukaricki, ook met drie verse krachten, niet in staat het nog spannend te maken in het warme Enschede. In de slotfase maakte de Griekse aanvaller Christos Tzolis (gehuurd van Norwich City) nog twee fraaie doelpunten, waarmee hij het publiek toch nog op de banken kreeg. In de 85ste minuut kwam Sem Steijn nog in het veld voor Ramiz Zerrouki. De 24-jarige international van Algerije, die hoopt dat Twente hem naar Feyenoord laat gaan, kreeg een staande ovatie van het publiek in Enschede.

De supporters van FC Twente kunnen zich nu opmaken voor de reis naar Florence volgende week, waar het heenduel met Fiorentina wacht. Op donderdag 25 augustus volgt dan de beslissende return in Enschede. Fiorentina werd afgelopen seizoen zevende in de Serie A. Sofyan Amrabat, Giacomo Bonaventura, Luka Jovic en Nicolás González zijn de bekendste namen in de selectie van coach Vincenzo Italiano.

