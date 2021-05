Swiatek laat Pliskova kansloos in finale in Rome, Rus verliest finale in Spanje

Bendsney­der en Quartararo van de operatieta­fel naar de spotlights in bijzonder motorsport­week­ein­de

15:51 De één leverde zijn beste prestatie ooit in de Moto2, de ander eindigde op het podium in de MotoGP en pakte de leiding in de WK-stand. Bo Bendsneyder en Fabio Quartararo beleefden in Frankrijk een bijzonder raceweekeinde.