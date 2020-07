Svitolina verslaat Kvitova in finale op vliegveld Tempelhof in Berlijn

Atalanta en Man United schitteren na corona­break, Juve en Liverpool roestig

15:38 Dat de verplichte corona-onderbreking voor sommige clubs beter is uitgepakt dan voor andere clubs, bewijzen de cijfers. Met behulp van statistiekenbureau Opta Sports zoomen we in op de vorm van de ploegen uit de grootste competities van Europa. Met hoofdrollen voor Manchester United, Atalanta Bergamo, Real Madrid, Juventus en Liverpool.