Svitolina verslaat Halep en plaatst zich voor halve finale WTA Finals

Svitolina was het eindejaarstoernooi voor de beste acht tennissters zondag begonnen met een overwinning op de Tsjechische Karolina Pliskova. In haar derde partij in de zogenoemde paarse groep neemt Svitolina het op tegen de Canadese Bianca Andreescu. Door de zege is Svitolina zeker van de halve finale.