Svitolina treurt na nieuwe dreun: ‘De druk op grand slams is zo groot’

,,Ik heb rust nodig”, was de eerste reactie van Svitolina. Ze gaf toe het lastig te vinden juist op een Grand Slam te presteren. De nummer zes kwam nog nooit voorbij de halve finales, in 2019 op Wimbledon en de US Open. Vorige maand verloor ze al in de derde ronde in Parijs. ,,Het is moeilijk, de druk is zo groot. Heel anders dan op een regulier toernooi. Het is moeilijk om ermee om te gaan. Maar het moet, het hoort erbij.”



Dat ze verloor was deels een gevolg van een mentaal probleem. ,,Ik heb tijd nodig om te analyseren wat er met mij aan de hand is. Het zit vrij diep allemaal en ik moet dit even verwerken. Het is niet de beste periode uit mijn loopbaan, maar ik heb vaker problemen gehad. En ik ben er altijd in geslaagd die op te lossen.”