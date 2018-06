Svitolina onderuit op Roland Garros

De 23-jarige Svitolina had dit seizoen al drie WTA-toernooien gewonnen: in Brisbane, Dubai en Rome. Vorig jaar haalde ze nog de kwartfinales in Parijs.

Buzarnescu won nog geen WTA-toernooi, maar bereikte dit jaar wel al de finale in Hobart en Praag. Het is voor de dertigjarige Roemeense de eerste keer dat ze de achtste finales haalt op een grandslamtoernooi.



In de volgende ronde neemt ze het op tegen de Amerikaanse Madison Keys, die de Japanse Naomi Osaka uitschakelde.