Svitolina mag grote trofee in Dubai wederom kussen

'Wij geven doelpunten weg waarvan ik denk: 'Hoe is het mogelijk?'

11:39 ‘We hadden hier moeten winnen, maar achteraf mogen we blij zijn met een punt.’ Het is de meest gehoorde zin in de catacomben van een groene tempel die veel aan glans verloren heeft. Trainer en spelers steken na de 1-1 in Groningen allen hetzelfde riedeltje af.