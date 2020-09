Svitolina herstelt zich op tijd tegen Zarazua

Groenewe­gen kampt met naweeën horror­crash en komt dit jaar niet meer in actie

29 september De BinckBank Tour gaat vanmiddag van start zonder ‘vaste klant’ Dylan Groenewegen. ,,Dylan komt dit jaar helemaal niet meer in actie”, laat Jumbo-Visma-ploegleider Arthur van Dongen in startplaats Blankeberge zelfs weten. ,,We gaan hem rustig brengen voor het volgende seizoen.”