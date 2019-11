Sverre Lunde Pedersen mijdt wereldbeker Polen

Pedersen deed afgelopen weekeinde wel mee in het Wit-Russische Minsk, maar presteerde daar al ondermaats. Hij eindigde als veertiende op de 5 kilometer.



De schaatser vermoedt dat zijn lichaam nog niet voldoende hersteld is van de gevolgen van een val met zijn fiets tijdens een trainingskamp eind september in Inzell. De Noorse bond verwacht dat Pedersen er begin december bij de wereldbeker in Astana weer bij is.