Sven Kramer voelt zich kanshebber in Collalbo

Kramer, die door aanhoudende rugproblemen een moeizame eerste helft van het schaatsseizoen beleefde, beseft terdege dat de concurrentie is toegenomen. ,,Ik denk dat de hele top vijf hier aan de start verschijnt met de titel als doelstelling. De kans dat je verliest is dus groter dan dat je wint. Gelukkig heb ik in het verleden heel vaak de goede kant van de medaille gezien. Dat kan een keer anders zijn. Maar ik wil er zeker een mooi weekeinde van maken.”



Kramer (32) veroverde in Collalbo in 2007 zijn eerste Europese allroundtitel. ,,Dit voelt een beetje als een thuisbaan, ook omdat we hier natuurlijk vaak komen voor een trainingskamp.''