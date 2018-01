Sven Kramer sluit Winterspelen van 2022 niet uit

Ontspannen Penders heeft geen haast om hoofdtrainer te worden

11:41 Omdat Stijn Vreven de eerste dagen van het trainingskamp in het zonnige Vilamoura ziek binnen bleef, was de regie in handen van Rob Penders. De oud-verdediger van NAC die in een decennium bijna driehonderd wedstrijden speelde voor de Parel van het Zuiden. ,,Het is niet ineens anders dan anders. Zoals altijd hebben we samen de trainingen voorbereid. Normaal pak ik een deel, nu doe ik de hele training. Dat is het grootste verschil. We moeten het niet overdrijven.”