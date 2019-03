Sven Kramer heeft geleerd te relativeren

Door Lisette van der Geest



Er waren jaren, zo veel jaren, waarin Sven Kramer (32) niet naar zijn gezondheid werd gevraagd. Hij domineerde. Hij speelde met tegenstanders, hij was heerser in het schaatsrijk. En als Kramer dan een keer verloor, zoals in 2007 toen Enrico Fabris zijn wereldrecord op de 5000 meter verbeterde, bewoog hij zich briesend door de ruimte. Om de recordtijd een week later alsnog te verpulveren.