Sven Kramer had zin in schaatsmarathon: ‘Leuke avond gehad in Enschede’

Met Sven Kramer aan de start kende de schaatsmarathon zaterdagavond in Enschede een bijzondere en opmerkelijke deelnemer. De 35-jarige Fries stapte even uit het NK afstanden in Heerenveen, om in Twente uiteindelijk in de buik van het peloton (23ste van 27 finishers) te eindigen.

Na zijn vijfde plek op de 5000 meter een dag eerder, besloot Kramer zaterdagmiddag om deel te nemen aan de tweede race van de Marathon Cup. De laatste keer dat hij in een marathon van start ging, was vier jaar geleden.

„We hebben gekeken waar ik op dit moment behoefte aan heb, wat het beste bij me past op dit moment. Met het oog op het Olympisch Kwalificatietoernooi eind december kwamen we uit op deze marathon”, legde Kramer zijn aanwezigheid uit op IJsbaan Twente. „Ik heb een leuke avond gehad”, sprak hij, nadat een finishfoto had uitgewezen dat Kramers - tijdelijke - ploeggenoot Mats Stoltenborg de sprint van medevluchter Jordy Harink had verloren.

Rendement

„Een marathon levert tocht wel iets meer duurvermogen op dan een 3 kilometer in een trainingswedstrijd. Het zal op korte termijn niet meteen rendement geven, maar straks hopelijk wel”, aldus Kramer, die aanvankelijk in de staart van het peloton schaatste, maar gedurende de marathon wat plaatsen opschoot. „Ik ga nu kijken hoe ik van deze inspanning herstel en dan besluit ik wat ik zondag ga doen met de tien kilometer.”

Zwaar vond hij de 120 rondjes in ieder geval niet, zei hij. „Je moet wel even wennen. Op sommige momenten moet j e een paar keer op je tanden bijten, maar daar word je beter van. Dat hoort erbij. Of ik onderweg heb gedacht waar ik aan was begonnen? Nee joh, anders moet je hier niet zijn. Het is schaatsen, alleen iets langer.”

Hoe dan ook, voor Kramer was het de eerste maal dat hij een NK combineerde met het rijden van een marathon. In tegenstelling tot de langebaanschaatsers van Jillert Anema, zoals de eveneens in Enschede aanwezige Jorrit Bergsma, die dat vaker doen. „En als die het kunnen, dan kan ik het zeker”, sprak Kramer met een dikke glimlach op het gezicht.

Groenewoud wint in Enschede De schaatsmarathon van Enschede is gewonnen door Marijke Groenewoud van Team Zaanlander. Zij profiteerde van de absentie van Irene Schouten, die vorige week in Amsterdam zegevierde. Schouten doet dit weekend mee aan de NK afstanden in Heerenveen. Achter Groenewoud (22) werd Ineke Dedden net als in Amsterdam tweede. Zij nam de leiderstrui over. Lisa van der Geest eindigde als derde.