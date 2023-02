Sven Botman met Newcastle United naar Wembley voor League Cup-finale

wk veldrijden Thalita de Jong hoopt te zien te zijn op de trap bij het WK veldrijden in haar dorp

Hoogerheide, dat is het dorp van de drie oud-wereldkampioenen veldrijden. Adrie van der Poel bouwde het parkoers van het WK van komend weekeinde en zoon Mathieu is daarop de torenhoge favoriet. Maar hoe zit het met nummer drie Thalita de Jong? ,,Mij is nog niks gevraagd.”

31 januari