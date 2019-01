Suzanne Schulting pakt goud op 1500 meter bij EK shorttrack

De Friezin droeg haar titel op aan de onfortuinlijke Sjinkie Knegt, die met brandwonden over zijn hele lichaam in het ziekenhuis ligt. De vlammen grepen de shorttracker uit Bantega toen hij een houtkachel wilde aansteken. ,,Deze is voor Sjinkie‘’, sprak een emotionele Schulting dan ook na afloop.

Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven slaagden er niet in de A-finale te bereiken. Zij werden respectievelijk tweede en derde in de B-finale.



Bij de mannen wist geen van de Nederlanders een finaleplaats op de 1500 meter af te dwingen. Daan Breeuwsma, Dylan Hoogerwerf en Itzhak de Laat eindigden in de halve finales niet bij de eerste twee. Nederlands kampioen Breeuwsma gleed in zijn heat als vierde over de meet, Hoogerwerf werd zesde. De Laat kwam in zijn race ten val en was daardoor meteen kansloos.