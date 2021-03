Suzanne Schulting is op haar hoede: ‘Mijn focus kan ook verslappen als iedereen je als favoriet ziet’

Samenvatting Goed nieuws voor Koeman en Barça: Real Madrid struikelt wéér

8:22 Real Madrid is verder achterop geraakt in de strijd om de Spaanse landstitel. De ploeg van trainer Zinédine Zidane bleef tijdens het thuisduel met Real Sociedad steken op een gelijkspel (1-1). Vinícius Júnior voorkwam pas in de 89ste minuut een nederlaag voor Real.