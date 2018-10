Suzanne Schulting gaat het op langebaan proberen

Video Van Aanholt op één na meest trefzekere verdediger in Engeland

13:46 Hoewel zijn 1-1 tegen Bournemouth pas zijn eerste doelpunt van het seizoen was, is het eens te meer de bevestiging dat Patrick van Aanholt meer dan een verdediger is. Van alle achterhoedespelers in de Premier League scoorde sinds de start van afgelopen seizoen alleen Marcos Alonso vaker dan de Nederlandse linksback van Crystal Palace.