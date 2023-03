Suzanne Schulting en Irene Schouten beleefden zware winter: ‘Het zijn geen poppetjes die je kunt blijven oprekken’

Danny Makkelie fluit opnieuw Klassieker tussen Ajax en Feyenoord in de Arena

Danny Makkelie is zondag de scheidsrechter bij de Klassieker in Amsterdam. De arbiter leidt het duel tussen Ajax en Feyenoord dat om 14.30 uur begint in de Johan Cruijff Arena. Koploper Feyenoord verdedigt een voorsprong van 3 punten op nummer 2 Ajax.