Suso bezorgt AC Milan broodnodige zege met fraaie vrije trap

Het thuisduel tegen SPAL, de nummer 19 van de Serie A, kwam voor AC Milan als geroepen. De vervallen grootmacht verkeert - zoals vrijwel doorlopend de afgelopen jaren - ook nu weer in een crisis. De directie stuurde een maand geleden in Marco Giampaolo opnieuw een trainer de laan uit. Het gewenste effect sorteerde dat nog niet. Onder diens opvolger, Stefano Pioli, ging het niet beter. Tegen Lecce kwam Milan niet verder dan een remise (2-2), AS Roma bleek dit weekend te sterk (2-1).



Tegen degradatiekandidaat SPAL boekte Pioli dan wél zijn eerste zege. Milan was de bovenliggende partij, maar wist lange tijd niet tot scoren te komen. Ook omdat Samu Castillejo de bal voor open doel er niet in kreeg (zie onderstaande video). Die misser werd Milan niet fataal. Suso, die Castillejo na 57 minuten verving, wist zes minuten na zijn invalbeurt wél te scoren. De Spanjaard schoot uit een vrije trap keurig raak. Het bleek de enige treffer. AC Milan stijgt door de zege naar de tiende plaats in de Serie A.