Surprise Danielle Collins stuit ‘Bertens-beul’ Pavlioetsjenkova

Vandaag bereikte Collins de halve finale van de Australian Open door een zege op de Russische tennisster Anastasia Pavlioetsjenkova, die in de tweede ronde te sterk was voor Kiki Bertens. Collins zegevierde in 2-6, 7-5, 6-1. Collins had al van zich doen spreken door te winnen van de Duitse kanshebster Angelique Kerber, die als tweede was geplaatst.