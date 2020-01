Supporters Everton blij met Ancelotti én Brands: ‘Hij is altijd kalm en stabiel’

Van der Poel in de voetsporen van Kittel

8:01 Het nieuwe jaar is voor Mathieu van der Poel in Baal net zo begonnen als het vorige in Diegem eindigde: met een overwinning. De eerste van het jaar, de zeventiende van het seizoen. Wel nieuw: de hoofdsponsor. Alpecin, het voormalige huismerk van Marcel Kittel.