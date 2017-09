Supertrio scoort voor winnend PSG

Gezamenlijk vormt het supertrio een droomaanval in de Franse competitie. Het vijfde en laatste doelpunt kwam op naam van invaller Lucas Moura.

PSG kon pas ruim afstand nemen van FC Metz nadat de thuisploeg in de 56e minuut verder moest met tien man na een rode kaart voor Benoit Assou-Ekotto. De stand was op dat moment nog 1-1.