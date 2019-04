Supertalent João Felix schiet Benfica met hattrick langs Eintracht

Premier League Darts Van Gerwen in Liverpool veel te sterk voor Smith, Cross blijft koploper

22:57 Michael van Gerwen heeft op de tweede avond van de tweede ronde van de Premier League Darts ruim gewonnen van de 28-jarige Michael Smith uit St Helens. Smith speelde een thuiswedstrijd in het even verderop gelegen Liverpool, maar had in de M&S Bank Arena geen antwoord op het verwoestende spel van Van Gerwen.