Supertalent Gauff opgenomen in Time Next 100 als ‘potentieel fenomeen’

De tennisster is pas 15 jaar, maar maakte dit jaar naam door als qualifier de vierde ronde te halen op Wimbledon. Ze veroverde enkele weken later in Linz haar eerste WTA-titel. ,,Coco Gauff heeft 'het' in zich", schrijft Billie Jean King in een toelichting op de website van Time. De 75-jarige Amerikaanse, voormalig nummer 1 van de wereld en winnares van twaalf grandslamtitels, is vol lof over haar piepjonge landgenote. ,,Toen ze in maart vijftien jaar werd, stond ze op de 453ste plaats op de wereldranglijst. Daar bleef ze niet lang staan.”