Supersub Loren bezorgt Real Betis in slotfase nog drie punten

Real Betis leek kort voor rust al op voorsprong te komen via aanvoerder Joaquín, maar de 37-jarige publiekslieveling van de club uit Sevilla zag zijn poging van de lijn worden gehaald. De thuisploeg bleef ook in de tweede helft constant de aanval zoeken, maar pas kort voor tijd viel de bevrijdende goal voor de ambitieuze subtopper in de Spaanse competitie.



De 24-jarige spits Loren Morón viel in de 84ste minuut in bij Real Betis en maakte vier minuten later de winnende treffer. Na een mooie steekpass van de Argentijnse spelmaker Giovanni Lo Celso (overgekomen van Paris Saint-Germain) gaf de razendsnelle buitenspeler Christian Tello een goede voorzet die door Loren Morón eenvoudig kon worden afgerond.