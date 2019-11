Supersub Letschert redt punt voor Hamburger SV in blessuretijd

Hamburger SV is bezig aan een sterk seizoen in de 2. Bundesliga. De gigant uit Hamburg, met Rick van Drongelen als aanvoerder, staat bovenaan op het tweede niveau in Duitsland. Timo Letschert, die afgelopen zomer overkwam van het Italiaanse Sassuolo, droeg aan het succes nog weinig bij.



De 26-jarige oud-speler van FC Utrecht kampte aan het begin van het seizoen met een slepende knieblessure. Sinds eind augustus is hij weer fit en mag hij ook af en toe minuten maken. In het uitduel met middenmoter Holstein Kiel verving Letschert na 74 minuten Rick van Drongelen bij een 1-0 achterstand. Na een scrimmage schoot de verdediger in de blessuretijd raak: 1-1.



HSV blijft aan kop van de 2. Bundesliga, Arminia Bielefeld kan morgen die plek overnemen als het wint van Nürnberg.