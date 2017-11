Supersub Crouch helpt Stoke aan puntje tegen Leicester

2 tijdritten, 44 km Girobaas geeft Dumoulin een zetje richting de Tour

13:28 De Ronde van Italië van 2018 kent twee tijdritten van in totaal slechts 44 kilometer, zo stelt Girobaas Mauro Vegni. En dat is geen goed nieuws voor specialist en winnaar van afgelopen editie Tom Dumoulin. Maar Vegni is onverbiddelijk: ,,Ik maak geen parcours dat geschikt is voor één coureur.''