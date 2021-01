‘Superkerel’ Noa Lang de smaakmaker van België: ‘En hij zit pas op 60 procent’

Club Brugge aan kop Vierde goal op rij Dost en twee assists Lang in gewonnen topper tegen Genk

24 januari Bas Dost is niet te houden bij Club Brugge. De 31-jarige spits was vanmiddag ook in zijn vierde duel voor zijn nieuwe club trefzeker. In de gewonnen topper tegen Racing Genk (3-2) zorgde hij al in de achtste minuut voor de 1-0.