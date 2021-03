Superieure Schulting wint op 500 meter tweede goud bij WK shorttrack

Schulting verzekerde zich eerder op de dag al van de wereldtitel op de 1500 meter, waardoor ze in het klassement riant aan de leiding gaat. Zondag volgen in het individuele toernooi de 1000 meter en de superfinale over 3000 meter.



Schulting won het WK in 2019 in Sofia voor het eerst. Vorig jaar ging het evenement vanwege het coronavirus niet door.