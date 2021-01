Superduo Dost en Lang schittert weer voor Club Brugge in topper tegen Standard Luik

Standard Luik kwam in de derde minuut van de wedstrijd nog op voorsprong. Merveille Bokadi maakte de 0-1 voor de ploeg van de 38-jarige trainer Mbaye Leye. Via middenvelder Hans Vanaken, die al twee keer werd verkozen tot speler van het jaar in België, werd het een kwartier later al 1-1. Vijf minuten voor rust kwam Club Brugge op voorsprong. Een schot van Mats Rits kon nog gestopt worden door Standard-doelman Arnaud Bodart, maar Bas Dost stond op de goede plek voor de rebound en tikte van dichtbij de 2-1 binnen. De 31-jarige spits uit Deventer, die op 4 januari voor 4 miljoen euro overkwam van Eintracht Frankfurt, staat na zes wedstrijden in België al op vijf doelpunten en een assist. Dat was afgelopen donderdag in de stadsderby tegen Cercle Brugge, waarbij hij Noa Lang in staat stelde in een leeg doel de winnende 1-2 te maken.



Lang maakte vandaag zijn tiende goal voor Club Brugge, dat de 21-jarige vleugelaanvaller afgelopen zomer voor slechts 6 miljoen euro overnam van Ajax. Vier minuten na rust tikte Lang na een goede actie van Clinton Mata de 3-1 binnen. Lang had ook al de assist gegeven bij de 1-1 van Hans Vanaken, zijn achtste assist van dit seizoen.