Superclásico naar 8 of 9 december, return niet in Argentinië

Het is nog onduidelijk waar de return wordt afgewerkt, maar het is zeker dat de tweede wedstrijd niet in Argentinië wordt afgewerkt. In het geruchtencircuit worden drie locaties genoemd - Miami (VS), Qatar en Asunción (Paraguay). De kans is groot dat de CONMEBOL uitkomt in Asunción, waar vandaag ook in spoedberaad werd besloten tot een nieuwe speeldag.